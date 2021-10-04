МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Ожидаемое решение альянса ОПЕК+ увеличить добычу нефти в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки будет удерживать дефицит на мировом нефтяном рынке и не давать ценам на "черное золото" опуститься, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Решение ожидаемое. В моменте цены на нефть могут продолжить рост… Рынок пока продолжит функционировать в состоянии дефицита, товарные запасы будут сокращаться, это пока не будет давать ценам упасть", — рассказал он. Новак сообщил о снижении мировых запасов нефти

Эксперт добавил, что одним из факторов роста цен на нефть может быть увеличение загрузки электростанций, работающих на нефти и нефтепродуктах — в случае, если цены на газ в Азии и Европе останутся рекордно высокими.

Нефть марки Brent в понедельник торгуется на максимуме с октября 2018 года (81 доллар за баррель), а WTI — с ноября 2014 года (выше 77 долларов). Фьючерсная цена на газ в Европе в понедельник почти достигла рекордных 1200 долларов за тысячу кубометров.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

Базой отсчета для всех стран соглашения ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.