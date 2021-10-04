МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в понедельник растет против доллара, поддерживаемый укрепляющимися котировками нефти, и сокращает большую часть дневного снижения к евро, свидетельствует динамика торгов на Московской бирже. Fitch спрогнозировало реакцию рынка нефти на решение ОПЕК+

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.44 мск снижался на 18 копеек, до 72,55 рубля, курс евро рос на 1 копейку, до 84,3 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,9% — до 81,58 доллара за баррель.

ОПЕК РУЛИТ

Одним из ключевых событий дня для мировых рынков в понедельник стало заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который решил сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличить добычу в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки.

Рост добычи нефти ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре будет обладать балансирующим эффектом и продолжит нормализацию ситуации на мировом рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, члены альянса ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по ограничению добычи нефти на рекордно высоком уровне — 119%.

На новостях о решении альянса ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи мировые цены на нефть ускорили рост, а стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар впервые с 17 октября 2018 года, и взяла курс на уровень в 82 доллара.

Одновременно, российская валюта начала заметно укрепляться против доллара (до этого рубль символически снижался к доллару на 1 копейку) и сократила снижение против евро, который днем рос чуть более чем на 30 копеек. Эксперт дал прогноз по курсу биткоина и Ethereum до конца недели

Основную поддержку российская валюта получила со стороны импульса роста нефтяных цен, вызванного решением ОПЕК+ сохранить текущие параметры наращивания добычи. Также на руку рублевой валюте сыграло локальное снижение доллара на внешней арене, говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

ПРОГНОЗ

"Котировки нефти снова пошли вверх, превысив 81,7 доллара за баррель после решения ОПЕК+ сохранить текущие параметры сделки. Резкий текущий рост цен может усилить турбулентность товарного рынка в текущем месяце. Российская валюта укрепилась на этом фоне до 72,5 рублей за доллар", — говорит аналитик "Сбер Управление Активами" Александра Овчинникова.

По ее мнению, краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль — 72-73,5 рубля за доллар.

"Сохраняющаяся слабость динамики спроса на рынке рублевого долга и сдержанность общерыночного риск-аппетита в свете китайских рисков (сохраняется угроза дефолта Evergrande) и давления со стороны фактора пандемии препятствуют более уверенному укреплению российской валюты. По нашим оценкам, во вторник курс рубля к доллару может формироваться в пределах 72,2-73 рубля за доллар", — считает Бахтин.