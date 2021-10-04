МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрылись в основном в "зеленой зоне" на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций завершил день ростом

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,02% — до 8,4 доллара, "Новатэка" — на 1,21%, до 268,2 доллара, "Лукойла" — на 2,66%, до 97,96 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,11%, до 10,24 доллара, "Газпром нефти" — на 3,8%, до 34,15 доллара.

Бумаги "Норникеля" сократились в цене на 1,32% — до 29,84 доллара, НЛМК — на 2,96%, до 28,24 доллара, "Северстали" — на 2,13%, до 20,22 доллара.

Стоимость расписок ВТБ поднялась на 1,03% и составила 1,37 доллара, Сбербанка — на 2,56%, до 19,02 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,75% — до 92 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 2,16% — до 7,24 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 1,34% — до 3,02 доллара, "Магнита" — на 0,09%, до 16,64 доллара.