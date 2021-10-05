МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на инфляционных опасениях из-за сильного роста цен на нефть, биржи Китая закрыты из-за выходного, свидетельствуют данные торгов. Фондовый рынок США просел на проблемах Facebook

По состоянию на 7.33 мск индекс гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,02%, до 24032 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,51%, до 7241,7 пункта, южнокорейский KOSPI падает на 1,66%, до 2969,29 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,25%, до 27803,5 пунктов. Китайские биржи закрыты по случаю выходного дня в КНР.

На азиатских фондовых рынках в понедельник наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы обратили внимание на резкий рост цен на нефть и риски инфляции в связи с этим.

Стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар, впервые почти за три года, а марки WTI — поднялась в цене выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.

Так, трейдеры обратили некоторое внимание на базовый индекс потребительских цен в Токио, который вырос до 0,1% после дефляции в 0,3% месяцем ранее.

Рынки также продолжают следить за финансовым кризисом китайского застройщика Evergrande, долг которого превышает 300 миллиардов долларов. Однако по мнению аналитиков S&P Global Ratings, которое приводит газета Wall Street Journal, вероятный дефолт компании, скорее всего, не повредит кредитным характеристикам местных органов власти Китая.

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