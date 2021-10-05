МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Акции Facebook дорожают на 1% во вторник после падения по итогам понедельника почти на 5% на фоне масштабного сбоя, свидетельствуют данные торгов. Роскомнадзор заявил, что Facebook грозит штраф до 10% годовой выручки

По состоянию на 17.08 мск акции Facebook растут в цене на 1,25%, до 330,3 доллара за ценную бумагу, частично отыгрывая просадку понедельника.

На фоне падения стоимости акций Facebook в понедельник основатель социальной сети Марк Цукерберг опустился на шестое место в рейтинге богатейших людей планеты, потеряв за сутки 6 миллиардов долларов. Во вторник состояние Цукерберга увеличивается почти на 1 миллиард долларов, но вернуться обратно в пятерку богатейших людей планеты ему не удается.

Сбои Facebook спровоцировали распродажу акций технологического сектора. Акции Twitter подешевели в понедельник на 6%, Alphabet, Microsoft и Apple — на 2%. Теперь стоимость ценных бумаг восстанавливается и растет на 0,5-1%.

В понедельник пользователи Facebook и ряда соцсетей в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Приложения оказались почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной сбоев являлась ошибка в конфигурации серверных компьютеров. Команда инженеров Facebook сообщила, что сбой у соцсети был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.