МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник обновил рекорды по индексу Мосбиржи и РТС на фоне серьезного роста российских "голубых фишек", следует из динамики торгов.

Амурский газоперерабатывающий завод

Перегрелись. Россия покажет Европе, где брать дешевый газ

Рублевый индекс Мосбиржи поднимался до нового исторического максимума – 4225,16 пункта, индекс РТС вырос до 1840,37 пункта – максимума с августа 2011 года.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,7%, до 4223,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,04%, до 1840,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.19 мск снижался на 10 копеек, до 72,31 рубля, курс евро – на 36 копеек, до 83,89 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,81%, до 82,73 доллара за баррель.

"Сегодня индекс Мосбиржи взлетел, преодолев отметку в 4200 пунктов. Подобные внутридневные темпы роста индекса наблюдались лишь в январе. Основной спрос инвесторов был сфокусирован на фишках нефтегазовых и финансовых секторов", — отмечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

Работа нефтяных станков - качалок

Нефть Brent достигла $83 за баррель впервые с октября 2018 года

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги Сбербанка выросли более чем на 3%. И привилегированные, и обыкновенные акции обновили уровни исторического максимума в ходе торгов – 334,33 рубля и 365 рублей, соответственно.

Акции "Газпрома" также обновили уровень исторического максимума, поднявшись до 386,5 рубля, акции "Газпром нефти" вырастали до исторического максимума — 522,95 рубля.

Кроме того, акции "Лукойла" и "Роснефти" обновили в ходе торгов исторический максимум, поднявшись до 7417 рублей и 655,15 рубля соответственно.

В лидерах снижения – префы "Транснефти", обыкновенные акции "Мечела" и акции "Алросы".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"При сохранении позитивного развитии ситуации на рынке энергоносителей ожидаем, что завтра эйфория на российском рынке может сохранится и распространится на прочие акции", — говорит Головинов из Промсвязьбанка.

"Завтра рынок может консолидироваться вблизи достигнутых уровней. В центре внимания останутся цены на энергоносители, китайские риски и макростатистика. В США станет известно об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в сентябре и о запасах сырой нефти и нефтепродуктов от API", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".