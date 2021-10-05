МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник обновил рекорды по индексу Мосбиржи и РТС на фоне серьезного роста российских "голубых фишек", следует из динамики торгов. Перегрелись. Россия покажет Европе, где брать дешевый газ

Рублевый индекс Мосбиржи поднимался до нового исторического максимума – 4225,16 пункта, индекс РТС вырос до 1840,37 пункта – максимума с августа 2011 года.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,7%, до 4223,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,04%, до 1840,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.19 мск снижался на 10 копеек, до 72,31 рубля, курс евро – на 36 копеек, до 83,89 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,81%, до 82,73 доллара за баррель.

"Сегодня индекс Мосбиржи взлетел, преодолев отметку в 4200 пунктов. Подобные внутридневные темпы роста индекса наблюдались лишь в январе. Основной спрос инвесторов был сфокусирован на фишках нефтегазовых и финансовых секторов", — отмечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. Нефть Brent достигла $83 за баррель впервые с октября 2018 года

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги Сбербанка выросли более чем на 3%. И привилегированные, и обыкновенные акции обновили уровни исторического максимума в ходе торгов – 334,33 рубля и 365 рублей, соответственно.

Акции "Газпрома" также обновили уровень исторического максимума, поднявшись до 386,5 рубля, акции "Газпром нефти" вырастали до исторического максимума — 522,95 рубля.

Кроме того, акции "Лукойла" и "Роснефти" обновили в ходе торгов исторический максимум, поднявшись до 7417 рублей и 655,15 рубля соответственно.

В лидерах снижения – префы "Транснефти", обыкновенные акции "Мечела" и акции "Алросы".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"При сохранении позитивного развитии ситуации на рынке энергоносителей ожидаем, что завтра эйфория на российском рынке может сохранится и распространится на прочие акции", — говорит Головинов из Промсвязьбанка.

"Завтра рынок может консолидироваться вблизи достигнутых уровней. В центре внимания останутся цены на энергоносители, китайские риски и макростатистика. В США станет известно об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в сентябре и о запасах сырой нефти и нефтепродуктов от API", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".