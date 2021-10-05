МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рубль во вторник вечером уверенно растет против американской валюты, игнорируя глобальный рост доллара за счет котировок нефти, но заметнее прибавляет относительно евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Газохранилище

Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги ростом на 22%

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.38 мск снижался на 22 копейки, до 72,29 рубля, курс евро – на 36 копеек, до 83,89 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,8% — до 82,72 доллара за баррель.

ПОДДЕРЖКА РУБЛЮ

Российскую валюту продолжают поддерживать высокие цены на нефть и газ, обновляющие новые рекорды.

Стоимость нефти марки Brent во вторник превышала отметку в 83 доллара за баррель — впервые с 10 октября 2018 года. Цена фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд, впервые в истории превысив 1450 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне европейская валюта на торгах во вторник опустилась ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года.

К вечеру доллар торговался в плюсе на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, однако российский рынок являлся исключением, говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Валюты Турции, Бразилии, ЮАР и Мексики теряли, валюты EM слабели вместе с глобальными покупками доллара. В свою очередь, рубль позволял себе игнорировать глобальный рост доллара за счет котировок нефти, считает эксперт.

Последние девять сессий пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 72,5-73 рубля за доллар, но во вторник предприняла попытку выбраться из него. "Российскую валюту поддерживают высокие цены на нефть и газ, но это не приводит к росту рубля, поскольку "лишняя" валютная выручка продолжает изыматься в рамках бюджетного правила. Не будь его, доллар стоил бы гораздо меньше 60 рублей", — считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Работа нефтяных станков - качалок

Нефть Brent достигла $83 за баррель впервые с октября 2018 года

По его словам, основным негативом для рубля является все то же бюджетное правило. Минфин РФ с 7 октября незначительно увеличит объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу — ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 15,1 миллиарда рублей.

"Сильные опасения внушает падение цен ОФЗ, грозящее превратиться в локальный обвал. Начавшаяся в августе нисходящая динамика никак не может остановится, и в таких условиях желающих купить рублевый долг Минфина уменьшается. Естественно, что свободные средства начинают уходить в валютные активы", — говорит Антонов.

Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, откатился к уровням марта 2020 года, когда случился обвал нефти. Во вторник индекс снизился на 0,56% — до 141,1 пункта.

На завтрашнем аукционе Минфин решил ограничиться предложением одного выпуска ОФЗ ограниченного объема — министерство предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме 10,058 миллиарда рублей по номинальной стоимости.

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ПРОГНОЗ

По мнению эксперта "Алор Брокер", курс российской валюты в среду далеко не уйдет от отметки 72,5 рубля за доллар.

Во вторник курс рубля к доллару тяготел к отметке 73,3 рубля за доллар, говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Российская валюта укреплялась даже несмотря на усиление негативного тренда на рынке рублевого долга. Полагаем, что в середине недели принципиально расклад сил не изменится. По нашим оценкам, 6 октября курс рубля к доллару может формироваться в пределах 72,2-73 рубля за доллар", — считает он.