МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рубль во вторник вечером уверенно растет против американской валюты, игнорируя глобальный рост доллара за счет котировок нефти, но заметнее прибавляет относительно евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги ростом на 22%

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.38 мск снижался на 22 копейки, до 72,29 рубля, курс евро – на 36 копеек, до 83,89 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,8% — до 82,72 доллара за баррель.

ПОДДЕРЖКА РУБЛЮ

Российскую валюту продолжают поддерживать высокие цены на нефть и газ, обновляющие новые рекорды.

Стоимость нефти марки Brent во вторник превышала отметку в 83 доллара за баррель — впервые с 10 октября 2018 года. Цена фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд, впервые в истории превысив 1450 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне европейская валюта на торгах во вторник опустилась ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года.

К вечеру доллар торговался в плюсе на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, однако российский рынок являлся исключением, говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Валюты Турции, Бразилии, ЮАР и Мексики теряли, валюты EM слабели вместе с глобальными покупками доллара. В свою очередь, рубль позволял себе игнорировать глобальный рост доллара за счет котировок нефти, считает эксперт.

Последние девять сессий пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 72,5-73 рубля за доллар, но во вторник предприняла попытку выбраться из него. "Российскую валюту поддерживают высокие цены на нефть и газ, но это не приводит к росту рубля, поскольку "лишняя" валютная выручка продолжает изыматься в рамках бюджетного правила. Не будь его, доллар стоил бы гораздо меньше 60 рублей", — считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Нефть Brent достигла $83 за баррель впервые с октября 2018 года

По его словам, основным негативом для рубля является все то же бюджетное правило. Минфин РФ с 7 октября незначительно увеличит объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу — ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 15,1 миллиарда рублей.

"Сильные опасения внушает падение цен ОФЗ, грозящее превратиться в локальный обвал. Начавшаяся в августе нисходящая динамика никак не может остановится, и в таких условиях желающих купить рублевый долг Минфина уменьшается. Естественно, что свободные средства начинают уходить в валютные активы", — говорит Антонов.

Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, откатился к уровням марта 2020 года, когда случился обвал нефти. Во вторник индекс снизился на 0,56% — до 141,1 пункта.

На завтрашнем аукционе Минфин решил ограничиться предложением одного выпуска ОФЗ ограниченного объема — министерство предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме 10,058 миллиарда рублей по номинальной стоимости. Перегрелись. Россия покажет Европе, где брать дешевый газ

ПРОГНОЗ

По мнению эксперта "Алор Брокер", курс российской валюты в среду далеко не уйдет от отметки 72,5 рубля за доллар.

Во вторник курс рубля к доллару тяготел к отметке 73,3 рубля за доллар, говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Российская валюта укреплялась даже несмотря на усиление негативного тренда на рынке рублевого долга. Полагаем, что в середине недели принципиально расклад сил не изменится. По нашим оценкам, 6 октября курс рубля к доллару может формироваться в пределах 72,2-73 рубля за доллар", — считает он.