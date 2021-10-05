МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом на макростатистике по еврозоне, оказавшейся лучше прогнозов, а также на увеличении стоимости нефти, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся вблизи от исторического максимума

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,94% — до 7077,1 пункта, французский CAC 40 — на 1,52%, до 6576,28 пункта, немецкий DAX — на 1,05%, до 15194,49 пункта.

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре составил 56,2 пункта, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне предварительной оценки в 56,1 пункта.

Поддержку европейским индексам также оказал рост цен на нефть, на фоне чего энергетический сектор Европы увеличился на 1,7%. Соответственно, акции таких энергетических компаний как BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 1,8%, 1,9% и 3% соответственно.

Тем временем аналитики предупреждают, что ситуация на рынках может оставаться нестабильной, поскольку экономические опасения по-прежнему преобладают, а отсутствие положительных факторов будет их только усиливать.

"Рынки, вероятно, останутся волатильными на этой неделе и не будут иметь четкого направления до тех пор, пока не будет достигнут значительный прогресс в сфере существующих опасений", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Пьер Вэйрэ (Pierre Veyret).