МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрылись в плюсе на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся вблизи от исторического максимума

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 6,59% — до 8,96 доллара, "Новатэка" — на 1,75%, до 272,9 доллара, "Лукойла" — на 3,41%, до 101,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 4,25%, до 10,68 доллара, "Газпром нефти" — на 4,39%, до 35,65 доллара.

Бумаги "Норникеля" поднялись в цене на 0,03% — до 29,85 доллара, НЛМК — на 1,27%, до 28,6 доллара, "Северстали" — на 0,79%, до 20,38 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 4,53% и составила 1,43 доллара, Сбербанка — на 5,02%, до 19,97 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,35% — до 94,16 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" поднялась на 0,41% — до 7,27 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,17% — до 3,03 доллара, "Магнита" — на 3,88%, до 17,28 доллара.