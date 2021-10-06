МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет на дорогой нефти

По состоянию на 10.54 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,4%, до 8,92 доллара, "Новатэка" росла на 0,18%, до 273,4 доллара, "Лукойла" снижалась на 0,79%, до 100,5 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 2,04%, до 10,9 доллара, "Газпром нефти" — на 2,31%, до 36,48 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,23%, до 29,78 доллара, "Северстали" — дорожали на 2,21%, до 20,83 доллара, НЛМК — на 1,78%, до 29,11 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,77%, до 1,44 доллара, Сбербанка — на 2,18%, до 20,41 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,5%, до 94,63 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,76%, до 7,21 доллара, "Магнита" — на 0,78%, до 17,14 доллара. Цена бумаг "Ленты" оставалась на уровне предыдущего закрытия в 3,03 доллара.