Бумаги российских компаний в основном дорожают в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.54 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,4%, до 8,92 доллара, "Новатэка" росла на 0,18%, до 273,4 доллара, "Лукойла" снижалась на 0,79%, до 100,5 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 2,04%, до 10,9 доллара, "Газпром нефти" — на 2,31%, до 36,48 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,23%, до 29,78 доллара, "Северстали" — дорожали на 2,21%, до 20,83 доллара, НЛМК — на 1,78%, до 29,11 доллара.
Бумаги ВТБ дорожали на 0,77%, до 1,44 доллара, Сбербанка — на 2,18%, до 20,41 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,5%, до 94,63 доллара.
GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,76%, до 7,21 доллара, "Магнита" — на 0,78%, до 17,14 доллара. Цена бумаг "Ленты" оставалась на уровне предыдущего закрытия в 3,03 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20211006/834887111.html