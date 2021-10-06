МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы сильно снижаются в среду, в том числе во Франции и Германии — более чем на 2%, на опасениях за экономику из-за нового всплеска цен на газ до очередных рекордов, свидетельствуют данные торгов. Евросоюз обсуждает совместные закупки газа

По состоянию на 13.01 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,76%, до 6951,79 пункта, французский CAC 40 — на 2,16%, до 6433,97 пункта, немецкий DAX — на 2,28%, до 14847,95 пункта.

Ценовой шок на рынке энергии нельзя недооценивать, он бьет по населению, ослабляет конкуренцию и добавляет инфляционного давления, и если его оставить без ответа, он рискует поставить под угрозу восстановление экономики Европы, заявила ранее в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента.

Это было сказано прежде всего как реакция на ситуацию на европейском газовом рынке. Фьючерсные цены на газ в Европе ранее в среду достигли очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, накануне цена нефти марки Brent превысила 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года, а WTI – 78 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года. И сегодня нефть также продолжила дорожать, Brent — на 1,3%.

Эти опасения находят выражение и в макростатистике. Так, объем розничных продаж в еврозоне в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем, но аналитики полагали, что показатель увеличился на 0,8%. В годовом же исчислении объем розничных продаж в еврозоне в августе и вовсе не вырос. Аналитики ожидали роста на 0,4%.