Основные фондовые рынки АТР завершили торги снижением на рисках китайского строительного сектора
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением на усилении рисков вокруг строительного сектора из-за ситуации с китайскими девелоперами, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,57%, до 23966,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,58%, до 7206,5 пункта, южнокорейский KOSPI упал на 1,82%, до 2908,31 пункта, а японский Nikkei 225 — на 1,05%, до 27528,875 пункта, причём этот индекс снижается уже восемь торговых сессий подряд.
Китайские биржи по-прежнему на каникулах.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией с Evergrande, которая оказалась на грани дефолта с долгом более чем в 300 миллиарда долларов. Вслед за Evergrande трудности возникли у девелопера Fantasia. Компания пропустила крайний срок выплаты по облигациям в 206,65 миллиона долларов.
"Торговля акциями Evergrande по-прежнему приостановлена, в то время как другие девелоперы теперь становятся жертвами кризиса… Это только начало", — отметил аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), слова которого приводит газета Wall Street Journal.
Помимо этого, возможный энергетический кризис, связанный, в частности, с высокими ценами на газ в Европе, создает риски ускорения инфляции, что также сегодня прибавляет пессимизма фондовым инвесторам по всему миру.
https://1prime.ru/Financial_market/20211006/834889498.html