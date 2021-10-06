МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением на усилении рисков вокруг строительного сектора из-за ситуации с китайскими девелоперами, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы падают на опасениях за экономику

По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,57%, до 23966,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,58%, до 7206,5 пункта, южнокорейский KOSPI упал на 1,82%, до 2908,31 пункта, а японский Nikkei 225 — на 1,05%, до 27528,875 пункта, причём этот индекс снижается уже восемь торговых сессий подряд.

Китайские биржи по-прежнему на каникулах.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с Evergrande, которая оказалась на грани дефолта с долгом более чем в 300 миллиарда долларов. Вслед за Evergrande трудности возникли у девелопера Fantasia. Компания пропустила крайний срок выплаты по облигациям в 206,65 миллиона долларов.

"Торговля акциями Evergrande по-прежнему приостановлена, в то время как другие девелоперы теперь становятся жертвами кризиса… Это только начало", — отметил аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), слова которого приводит газета Wall Street Journal.

Помимо этого, возможный энергетический кризис, связанный, в частности, с высокими ценами на газ в Европе, создает риски ускорения инфляции, что также сегодня прибавляет пессимизма фондовым инвесторам по всему миру.