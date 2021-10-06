МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду снижаются на фоне общего беспокойства относительно ускорения инфляции, свидетельствуют данные торгов. Биткоин подорожал почти до 55,5 тысяч долларов

По состоянию на 16.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,57% — до 34118,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 14375,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,64%, до 4317,7 пункта.

На американских торговых площадках, как и на мировых, наблюдается негативная динамика. Инвесторы оценивают риски ускорения инфляции на фоне рекордных цен на газ. Так, в ходе торгов среды фьючерсные цены на газ в Европе превышали 1900 долларов за тысячу кубометров.

"Цены на природный газ достигли новых пиков, поскольку недостаточный уровень запасов в преддверии зимы вызывает опасения по поводу роста инфляции и цен на энергоносители для потребителей", — приводит агентство Франс Пресс аналитика XTB Валида Кудмани (Walid Koudmani).

Эксперт также отмечает, что ограниченное предложение может привести к еще более высоким ценам ближе к зиме, что потенциально может привести к замедлению экономического роста и ухудшению настроений на рынках.

Немного сдерживает снижение американских фондовых индексов статистика по стране, которая оказалась лучше прогноза. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 568 тысяч при ожидаемом увеличении на 428 тысяч.