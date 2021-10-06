Американские индексы снижаются на фоне общего беспокойства относительно ускорения инфляции
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду снижаются на фоне общего беспокойства относительно ускорения инфляции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,57% — до 34118,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 14375,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,64%, до 4317,7 пункта.
На американских торговых площадках, как и на мировых, наблюдается негативная динамика. Инвесторы оценивают риски ускорения инфляции на фоне рекордных цен на газ. Так, в ходе торгов среды фьючерсные цены на газ в Европе превышали 1900 долларов за тысячу кубометров.
"Цены на природный газ достигли новых пиков, поскольку недостаточный уровень запасов в преддверии зимы вызывает опасения по поводу роста инфляции и цен на энергоносители для потребителей", — приводит агентство Франс Пресс аналитика XTB Валида Кудмани (Walid Koudmani).
Эксперт также отмечает, что ограниченное предложение может привести к еще более высоким ценам ближе к зиме, что потенциально может привести к замедлению экономического роста и ухудшению настроений на рынках.
Немного сдерживает снижение американских фондовых индексов статистика по стране, которая оказалась лучше прогноза. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 568 тысяч при ожидаемом увеличении на 428 тысяч.
https://1prime.ru/Financial_market/20211006/834893381.html