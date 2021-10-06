МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером уменьшаются после выхода статистики по недельным запасам в США, свидетельствуют данные торгов. Добыча нефти в США за неделю выросла

По состоянию на 18.10 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,62% — до 81,22 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,71%, до 77,58 доллара за баррель. До выхода статистики котировки находились в "красной зоне", демонстрируя снижение примерно на 1,5-1,6%.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 1 октября показали рост на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 420,9 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижение показателя на 0,4 миллиона баррелей.

Добыча также показала рост — на 200 тысяч баррелей, до 11,3 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина неожиданно выросли на 3,3 миллиона баррелей, дистиллятов — опустились слабее ожиданий.

Сдерживает стоимость нефти и глобальный уход трейдеров от риска. Так, азиатские фондовые индекс показали снижение на 0,6-1,8%, биржи Европы снижаются на 1-1,3%, США — на 0,3-0,8%.

Негативно сказывается на котировках нефти и укрепление доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 94,32 пункта. Укрепление доллара негативно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся менее доступными при покупке в другой валюте.