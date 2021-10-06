МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером продолжает расти по отношению к евро на сильных данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск курс евро к доллару снижался до 1,1534 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1596 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшался до 111,37 иены с уровня прошлого закрытия в 111,45 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,43%, до 94,38 пункта.

Так, число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 568 тысяч при ожидаемом увеличении на 428 тысяч.

В пятницу ожидается публикация данных по безработице от минтруда США. Прогнозируется, что уровень безработицы в стране снизился в сентябре до 5,1% с 5,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 473 тысячи.

Аналитики UBS Global Wealth Management, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что признаки достижения пика роста мировой экономики, более высокая доходность гособлигаций США, а также ускорение инфляции станут факторами роста курса доллара в ближайшие месяцы. Они также считают, что увеличение стоимости энергоносителей также будет поддерживать американскую валюту.