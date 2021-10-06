МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером продолжает снижаться, но более слабыми темпами по сравнению с утренней динамикой, продолжают сдерживать котировки рост курса доллара и доходность гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Пристроили лишние доллары. Как Америка раздула энергокризис

По состоянию на 18.29 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,13%, или на 2,25 доллара, до 1758,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,96%, до 22,392 доллара за унцию. Утром золото дешевело на 0,5%.

Доходность десятилетних US Treasuries в понедельник-вторник выросла на 5,2%, или 7,6 б.п. — до 1,536%, в среду показатель коррекционно опускается до 1,515%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,42%, до 94,37 пункта. При такой ситуации золото становится менее выгодным активом для инвесторов и его стоимость падает.

Динамика доходности облигаций и доллара в сочетании с сильным аппетитом к риску и настойчивыми утверждениями центробанков о том, что ускорение инфляции будет временным, объясняет, почему золото уже больше года находится в одном и том же узком диапазоне. Такое мнение приводит глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует газета Wall Street Journal.

Вместе с этим сильный спрос со стороны потребителей и центробанков должен поддержать золото и помочь ему противостоять дальнейшему росту доходности, отмечает аналитик.