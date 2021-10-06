МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрылись преимущественно снижением на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Московская биржа перед открытием торгов

Российский рынок акций закрылся снижением

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" сократилась на 2,3% — до 8,75 доллара, "Новатэка" — на 3,59%, до 263,1 доллара, "Лукойла" — на 3,67%, до 97,58 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 3%, до 10,36 доллара, "Газпром нефти" — на 0,56%, до 35,45 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 1,17% — до 29,5 доллара, НЛМК — выросли на 1,33%, до 28,98 доллара, "Северстали" — на 3,83%, до 21,16 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 1,12% и составила 1,45 доллара, Сбербанка — на 0,55%, до 20,08 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,59% — до 96,6 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 1,65% — до 7,15 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,66% — до 3,01 доллара, "Магнита" — на 0,23%, до 17,24 доллара.