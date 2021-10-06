МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрылись преимущественно снижением на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся снижением

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" сократилась на 2,3% — до 8,75 доллара, "Новатэка" — на 3,59%, до 263,1 доллара, "Лукойла" — на 3,67%, до 97,58 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 3%, до 10,36 доллара, "Газпром нефти" — на 0,56%, до 35,45 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 1,17% — до 29,5 доллара, НЛМК — выросли на 1,33%, до 28,98 доллара, "Северстали" — на 3,83%, до 21,16 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 1,12% и составила 1,45 доллара, Сбербанка — на 0,55%, до 20,08 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,59% — до 96,6 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 1,65% — до 7,15 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,66% — до 3,01 доллара, "Магнита" — на 0,23%, до 17,24 доллара.