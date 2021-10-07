МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Самой крупной российской компанией по объемам реализации продукции признан "Газпром" согласно рейтингу, составленному "Коммерсантом"

Логотип "Газпрома".

"Газпром" ожидает холодную зиму, хорошую для компании

По оценкам издания, объем продаж газовой госкорпорации по итогам 2020 года составил 6 триллионов рублей, что на 19,6% меньше, чем в 2019-м. 

Второе место в списке отдано "Лукойлу". Объем продаж компании составил 5,2 триллиона рублей, что меньше на 29,9%, чем в 2019 году. Третью строчку рейтинга занимает "Роснефть". Результат компании — 5 триллионов, что на 35,4% меньше, чем в 2019 году.

Следом за "Роснефтью" устроился Сбербанк (3,4 триллиона рублей).  На пятом месте — РЖД (2,3 триллиона).

В первую десятку попали также X5 Retail Group (2 триллиона рублей), "Ростех" (1,9 триллиона рублей), "Магнит" (1,6 триллиона рублей), ВТБ (1,3 триллиона рублей) и "Росатом" (1,2 триллиона).