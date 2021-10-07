МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Самой крупной российской компанией по объемам реализации продукции признан "Газпром" согласно рейтингу, составленному "Коммерсантом".

"Газпром" ожидает холодную зиму, хорошую для компании

Второе место в списке отдано "Лукойлу". Объем продаж компании составил 5,2 триллиона рублей, что меньше на 29,9%, чем в 2019 году. Третью строчку рейтинга занимает "Роснефть". Результат компании — 5 триллионов, что на 35,4% меньше, чем в 2019 году.

Следом за "Роснефтью" устроился Сбербанк (3,4 триллиона рублей). На пятом месте — РЖД (2,3 триллиона).

В первую десятку попали также X5 Retail Group (2 триллиона рублей), "Ростех" (1,9 триллиона рублей), "Магнит" (1,6 триллиона рублей), ВТБ (1,3 триллиона рублей) и "Росатом" (1,2 триллиона).