"Коммерсант" составил рейтинг крупнейших компаний России
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Самой крупной российской компанией по объемам реализации продукции признан "Газпром" согласно рейтингу, составленному "Коммерсантом".
Второе место в списке отдано "Лукойлу". Объем продаж компании составил 5,2 триллиона рублей, что меньше на 29,9%, чем в 2019 году. Третью строчку рейтинга занимает "Роснефть". Результат компании — 5 триллионов, что на 35,4% меньше, чем в 2019 году.
Следом за "Роснефтью" устроился Сбербанк (3,4 триллиона рублей). На пятом месте — РЖД (2,3 триллиона).
В первую десятку попали также X5 Retail Group (2 триллиона рублей), "Ростех" (1,9 триллиона рублей), "Магнит" (1,6 триллиона рублей), ВТБ (1,3 триллиона рублей) и "Росатом" (1,2 триллиона).
https://1prime.ru/Financial_market/20211007/834897680.html