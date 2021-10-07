МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рубль заметно укрепляется к доллару и евро: американская валюта упала ниже 72 рублей, евро направился к 83 рублям на фоне высокой стоимости нефти и позитива на фондовых площадках, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет более чем на 1%

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.16 мск четверга снизился на 41 копейку, до 71,98 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 83,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent замедлил снижение и теряет 0,91% — до 80,34 доллара за баррель.

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