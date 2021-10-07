МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в четверг на снижении опасений вокруг ситуации с государственным долгом страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,59%, до 34495 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,89%, до 14892,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 4384,5 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с государственным долгом США, который может упереться в потолок и в случае сохранения ограничений привести к дефолту. В среду республиканцы заявили, что не будут препятствовать пролонгации лимитов госдолга, и выразили готовность в ускоренном режиме работать с демократами над компромиссным законопроектом, который бы обеспечивал более продолжительное решение проблемы госдолга.

Аналитики отметили, что в целом ситуация на рынке довольно нестабильная и есть опасения вокруг перспектив экономического восстановления, но трейдеры склонны отыгрывать позитивные новости инвестированию в рисковые активы.

"Прямо сейчас есть масса опасений. Достаточно несколько положительных сдвигов и картина внезапно меняется. Вчера вот вечером были позитивные новости о потолке госдолга", — отметил аналитик Federated Hermes Льюис Грант (Lewis Grant), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Позднее в четверг будут опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице в США. Эксперты прогнозируют снижение показателя за минувшую неделю на 14 тысяч, до 348 тысяч. В пятницу будут обнародованы данные по безработице в стране в сентябре. Аналитики полагают, что показатель снизился до 5,1% с 5,2% в августе.