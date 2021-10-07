МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером ускоряет рост к иене после выхода данных о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в США и общем снижении количества получающих пособие, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск курс доллара к иене растёт до 111,53 иены за доллар со 111,41 иены, днем показатель находился на уровне 111,43 иены. Курс евро к доллару в то же время увеличивается до 1,1560 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1556 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 94,12 пункта.

Ранее в четверг минтруд США сообщил, что общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 октября, снизилось на 97 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,714 миллиона человек, что стало минимальным значением с марта 2020 года.

Кроме того, число новых заявок на пособие по безработице в стране за ту же неделю снизилось на 38 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 326 тысяч. Темпы снижения показателя за неделю по 2 октября стали максимальными с конца июня.

В свою очередь по отношению к евро курс доллара демонстрирует снижение после двух дней роста. Однако аналитики Citigroup, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что скачок стоимости энергоносителей замедлит рост экономики еврозоны, поскольку это отразится на покупательской способности домохозяйств. Такая ситуация, в свою очередь, негативно отразится на курсе евро.

В пятницу трейдеры ожидают от минтруда США также данных об уровне безработице в сентябре. Аналитики полагают, что показатель снизился до 5,1% с 5,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 473 тысячи.