МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись в значительном плюсе на оптимистичных новостях из США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,17% — до 7078,04 пункта, французский CAC 40 — на 1,65%, до 6600,19 пункта, немецкий DAX — на 1,85%, до 15250,86 пункта.

Европейские инвесторы, как и мировые, восприняли с оптимизмом новости из США. В среду республиканцы заявили, что не будут препятствовать пролонгации лимитов госдолга, и выразили готовность в ускоренном режиме работать с демократами над компромиссным законопроектом, который бы обеспечивал более долгосрочное решение этой проблемы.

Кроме того, минтруд США в четверг сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось максимальными с июня темпами — на 38 тысяч, до 326 тысяч. А общее количество получающих пособие по безработице в США за ту же неделю снизилось до минимального с марта 2020 года значения в 2,714 миллиона человек.

Аналитик FXTM Лукман Отунга (Lukman Otunga), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что эта неделя была весьма волатильной из-за резких изменений настроений на рынке. По словам эксперта, основным источником риска в ближайшее время станут данные о безработице в США, поскольку они могут повлиять на политику Федеральной резервной системы. Статистика будет опубликована в пятницу, что уровень безработицы в США снизился до 5,1% с 5,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 473 тысячи.