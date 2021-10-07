МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг вырос, отыгрывая улучшение настроений на мировых финансовых и сырьевых площадках.

Разворот вверх цен на нефть и общий спрос на рисковые активы поддержал рост стоимости российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,35%, до 4228,02 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,17%, до 1853,99 пункта.

РЫНОК ВЕРНУЛСЯ К РОСТУ

Российский фондовый рынок в четверг повышался по основным индексам после того, как в среду в результате падения снял перекупленность, что сделало акции привлекательными для покупки.

При этом внешняя конъюнктура улучшилась. Так, стоимость нефти марки Brent после попыток коррекции удержалась выше ключевой отметки 80 долларов за баррель и к вечеру росла на 1,4%, до 82,2 доллара. Причиной этого стало ослабление доллара к большинству других основных мировых валют, что сигнализирует о возврате аппетита к риску.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 94,2 пункта.

При этом основные западные фондовые индексы растут более чем на 1% на сообщениях о том, что республиканцы и демократы в сенате договорились о повышении до начала декабря лимита госдолга США.

Кроме того, минтруд США в четверг сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось максимальными с июня темпами — на 38 тысяч, до 326 тысяч. А общее количество получающих пособие по безработице в США за ту же неделю снизилось до минимального с марта 2020 года значения в 2,714 миллиона человек.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Акрона" (+6,3%), АФК "Система" (+5,1%), "Русала" (+4%), "Норникеля" (+3,2%).

Акции "Фосагро" (+3,6%) подорожали после сообщений о том, что компания первой в России прошла оценку соответствия требованиям национального стандарта на "улучшенную" продукцию, вводящего самые жесткие в мире ограничения на содержание тяжелых металлов и мышьяка. Такая сертификация позволит компании маркировать свою продукцию "зеленым" брендом.

Упали в цене продолжившие корректироваться бумаги "Газпрома" (-3,3%), а также "Сургутнефтегаза" (-1% "префы", —0,6% "обычка"), "Новатэка" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%).

Таким образом, наблюдался переток средств из акций компаний нефтегазового сектора в отдельные акции других секторов, в том числе финансовый и металлургический, отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

ПРОГНОЗЫ

При отсутствии усиления давления на цены на нефть индекс Мосбиржи постарается завершить неделю тестированием исторического рекорда, рассчитывает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Инвесторы воодушевлены перспективой урегулирования энергетического кризиса при помощи России, а также временным разрешением долгового вопроса в США, также отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Возвращение нефтяных цен к росту и отступление цен на природный газ от внутридневных минимумов, однако, предупреждают об актуальности инфляционных рисков. В пятницу опасность для покупателей представляют слишком сильные данные по занятости в США, которые могут создать почву не только для сокращения покупок облигаций, но и для более скорого повышения процентных ставок. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4170-4270 пунктов", — впрочем, оценивает она.