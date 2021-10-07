МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрылись главным образом в плюсе на Лондонской фондовой бирже (LSE), подешевели лишь бумаги "Газпрома" и "Роснефти", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" сократилась на 0,55%, до 8,7 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,19%, до 263,6 доллара, "Лукойла" — на 1,82%, до 99,36 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,97%, до 10,26 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,85%, до 35,75 доллара.

Бумаги "Норникеля" подскочили в цене на 4,75%, до 30,9 доллара, НЛМК — на 4,07%, до 30,16 доллара, "Северстали" — на 3,31%, до 21,86 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 2,9% и составила 1,49 доллара, Сбербанка — на 2,04%, до 20,49 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,37% — до 99,86 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" поднялась на 6,85%, до 7,64 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 3,32%, до 3,11 доллара, "Магнита" — на 2,99%, до 17,75 доллара.