МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе второй день завершают торги снижением, в четверг опустились на 6,4% к расчётной цене среды — до 1215 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне почти 1260 долларов за тысячу кубометров, в течение дня опускалась до почти 980 долларов и достигала максимума чуть выше 1370 долларов, а к завершению торгов снизились до 1215 долларов, что на 6,4% ниже расчетной цены среды.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне почти 1260 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1300 долларов.

Спотовые цены также снижаются. Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в пятницу, 8 октября, снизилась на 12,2%, до примерно 1120 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Рекордное значение — 1937 долларов за тысячу кубометров — было достигнуто накануне.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.