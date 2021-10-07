МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Рубль вечером продолжает уверенно расти и против доллара, и к евро, находясь в районе максимумов года на фоне дорожающей нефти.

Общий позитив на мировых финансовых рынках помогает российской валюте держаться около этих максимумов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.20 мск падает на 56 копеек, до 71,83 рубля, курс евро — на 66 копеек, до 82,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

В течение торгов четверга доллар опускался до 71,69 рубля (минимума с июня), евро — до 82,88 рубля (минимума с июля 2020 года).

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в четверг торговалась преимущественно в уверенном плюсе, особенно во второй половине дня. Основной импульс приходил от рынка нефти. Так, стоимость марки Brent после попыток коррекции вниз удержалась выше ключевой отметки 80 долларов за баррель и к вечеру росла на 1,1%, до 81,9 доллара. Причиной этого стало ослабление доллара к большинству других основных мировых валют, что сигнализирует о возврате аппетита к риску.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается сейчас на 0,13%, до 94,1 пункта.

Рост спроса на риск поддерживается новостями из США о том, что республиканцы и демократы в сенате договорились о повышении до начала декабря лимита госдолга США.

Кроме того, минтруд США ранее в четверг сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось максимальными с июня темпами — на 38 тысяч, до 326 тысяч. А общее количество получающих пособие по безработице в США за ту же неделю снизилось до минимального с марта 2020 года значения в 2,714 миллиона человек.

Фактором, поддержавшим российскую валюту в четверг, стал разворот негативной ценовой тенденции на рынке рублевого долга, также считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,8% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Эксперты оптимистично смотрят и на ближайшие перспективы рубля.

Благодаря интересу к рисковым активам со стороны инвесторов и стабильным нефтяным котировкам российская валюта продолжает укрепляться, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

Доллар сегодня торговался ниже сентябрьского минимума, и в пределах торгового диапазона у него остался только один уровень поддержки – июньский минимум — чуть выше отметки 71,5 рубля, оценивают аналитики Saxo Bank.