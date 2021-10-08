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https://1prime.ru/Financial_market/20211008/834908549.html
Российский рынок акций слегка прибавляет на дорогой нефти
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Российский рынок акций незначительно повышается в пятницу утром по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 08.10.2021
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно повышается в пятницу утром по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,3% — до 4240 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,03%, до 1854 пунктов.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 1,3% — до 83 долларов за баррель.