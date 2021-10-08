МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно повышается в пятницу утром по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар стабилен к евро перед выходом статистики по США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,3% — до 4240 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,03%, до 1854 пунктов.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 1,3% — до 83 долларов за баррель.