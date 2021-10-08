МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу не показывают единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций слегка прибавляет на дорогой нефти

По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,07%, до 8,79 доллара, "Новатэка" — на 0,08%, до 263,8 доллара, "Лукойла" — росла на 0,72%, до 100,08 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,73%, до 10,19 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,63%, до 35,98 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,94%, до 31,5 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,82%, до 21,68 доллара, НЛМК — на 0,53%, до 30 долларов.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,01%, до 1,47 доллара, Сбербанка — на 0,27%, до 20,43 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,5%, до 99,36 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,26%, до 7,66 доллара, "Магнита" — на 0,3%, до 17,81 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 1,69%, до 3,06 доллара.