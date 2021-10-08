Бумаги российских компаний не показывают единой динамики в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу не показывают единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,07%, до 8,79 доллара, "Новатэка" — на 0,08%, до 263,8 доллара, "Лукойла" — росла на 0,72%, до 100,08 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,73%, до 10,19 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,63%, до 35,98 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,94%, до 31,5 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,82%, до 21,68 доллара, НЛМК — на 0,53%, до 30 долларов.
Бумаги ВТБ дешевели на 1,01%, до 1,47 доллара, Сбербанка — на 0,27%, до 20,43 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,5%, до 99,36 доллара.
GDR АФК "Система" росли в цене на 0,26%, до 7,66 доллара, "Магнита" — на 0,3%, до 17,81 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 1,69%, до 3,06 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20211008/834908797.html