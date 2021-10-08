МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу преимущественно снижаются на статданных из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.54 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,18% — до 7090,51 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,16%, до 6589,46 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 15209,95 пункта.

На европейских фондовых биржах в пятницу наблюдается преимущественно отрицательная динамика, поскольку инвесторы оценивают ряд макроэкономических данных по Германии.

Так, профицит торгового баланса Германии в августе составил 13 миллиардов долларов против 17,7 миллиарда месяцем ранее. Кроме того, объем экспорта страны в августе в месячном выражении сократился на 1,2% после роста на 0,6% месяцем ранее. Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно на Лондонской бирже

Главным событием для инвесторов на этой неделе остается статистика по рынку труда в США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Аналитики полагают, что безработица в стране в сентябре снизилась до 5,1% с 5,2% в августе.

"Сегодняшним ключевым релизом станет отчет по рынку труда в США, который будет иметь важное значение в отношении того, начнет ли ФРС сокращение стимулов в ноябре, как планировалось", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Danske Bank.