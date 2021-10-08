МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме южнокорейского KOSPI, закрыли торги пятницы ростом, — на рынки вернулись рисковые настроения, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций слегка прибавляет на дорогой нефти

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,67% — до 3592,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2413,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,55%, до 24837,85 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,87% — до 7320,1 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,11% — до 2956,3 пункта, а японский Nikkei 225 вырос на 1,34% — до 28048,94 пункта.

Оптимизм на биржах поддержала статистика из Китая от делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности PMI в сфере услуг страны в сентябре вырос до 53,4 пункта с уровня августа в 46,7 пункта.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости из США, где сенат принял законопроект о временном повышении потолка госдолга. Это снизило опасения потенциального дефолта, и рынки переключили внимание на статистику по безработице и числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Фондовые биржи Европы в основном снижаются на данных по Германии

Соответствующие данные за сентябрь будут опубликованы в пятницу. Эксперты предполагают, что безработица в США снизилась до 5,1% в сентябре с 5,2% в августе, а рост числа рабочих мест ускорился до 500 тысяч с 235 тысяч месяцем ранее.

При этом аналитики считают, что рисковые настроения не станут устойчивой тенденцией на рынках. "Аппетит к риску остается шатким из-за многих факторов, вызывающих беспокойство на рынках, среди которых замедление экономического роста, инфляция и геополитические риски", — отметила менеджер Federated Hermes Луиз Дадли (Louise Dudley), которую цитирует агентство Франс Пресс.