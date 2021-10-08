МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США слабо меняются в пятницу, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном в плюсе

По состоянию на 13.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,06%, до 34660 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — чуть снижался, на 0,04%, до 14873 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 4390,5 пункта.

В центре внимания инвесторов в пятницу статистика по рынку труда в США. Аналитики ожидают, что в сентябре безработица в стране снизилась до 5,1% с 5,2% в августе, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 500 тысяч после роста на 235 тысяч месяцем ранее.

Инвесторы внимательно следят за статистическими данными, так как они могут прояснить дальнейшее направление политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Если показатели не будут слишком слабыми, это будет подтверждением, что сворачивание (программы выкупа активов — ред.) начнется в ноябре. Это окажет давление на настроения фондового рынка", — прокомментировала ситуацию газете Wall Street Journal главный стратег компании Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).