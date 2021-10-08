МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Объем торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам января-сентября 2021 года превысил 1 триллион рублей, сообщил управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Павел Строков.

"За три квартала 2021 года по итогам торгов по всем секциям мы вышли за 1 триллион (рублей — ред.), и, я думаю, эта цифра будет уже в ближайший месяц достигнута по рынку нефтепродуктов. Достаточно оптимистично, но, я думаю, что это произойдет, судя по тем итогам, которые мы видим", — сказал журналистам Строков. Объем торгов на СПбМТСБ уже превышал 1 триллион рублей, это было по итогам 2020 года.

Объем торгов в ключевой секции СПбМТСБ "Нефтепродукты" составил 19,713 миллиона тонн, увеличившись на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом оборот в денежном выражении вырос на 37,5%, до 979,752 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе биржи. В секции "Нефть" реализовано почти 146,5 тысячи тонн, что на 18,4% больше показателя прошлого года, на сумму 5,815 миллиарда рублей.

В секции "Газ природный" реализовано 5,023 миллиарда кубометров — на 57,2% меньше аналогичного показателя прошлого года. Оборот торгов в денежном выражении составил 19,1 миллиарда рублей.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.