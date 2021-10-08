События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 октября
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День Колумба — выходной на биржах
|CAD
|Канада — День благодарения — выходной на биржах
|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|2,4%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за сентябрь 2021
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за сентябрь и 3кв2021
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021)
|11,82 (1П02020) + 23,74 (фин) — див-д 2020
|27,67 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Роснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021)
|6,94 — див-д 2020
|18,3 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Полюс — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 30.09.2021)
|240,18 (1П2020) + 387,15 (фин) — див-д 2020
|267,48 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Акрон — закрытие реестра для выплаты див-дов из нераспределенной прибыли (ВОСА — 29.09.2020)
|30 — див-д 2020
|30 (див-ды из нераспределенной прибыли) — див-д 2021
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 24.09.2021)
|10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020
|9,5 (1П2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211008/834915464.html