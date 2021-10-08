МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился на 0,24% в пятницу, недельный рост оказался значительно более ощутимым, следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,24%, до 4238 пунктов ровно, а долларовый индекс РТС — на 0,38%, до 1860,96 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3,7%, РТС — на 5,05%.