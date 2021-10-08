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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211008/834917315.html
Российский рынок за неделю вырос на 3,7%
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Российский рынок акций повысился на 0,24% в пятницу, недельный рост оказался значительно более ощутимым, следует из данных торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных... ПРАЙМ, 08.10.2021
рынки, новости, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился на 0,24% в пятницу, недельный рост оказался значительно более ощутимым, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,24%, до 4238 пунктов ровно, а долларовый индекс РТС — на 0,38%, до 1860,96 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3,7%, РТС — на 5,05%.