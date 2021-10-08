МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе третий день завершают торги снижением, а по итогам сегодняшних торгов они упали на 13% к расчётной цене четверга — почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 1235 долларов за тысячу кубометров, достигая максимума чуть выше 1300 долларов, а к концу торгов снизилась на 13,3% к расчетной цене четверга, до 1004,5 доллара за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне 1215 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. 6 октября было достигнуто рекордное значение — 1937 долларов за тысячу кубометров.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.