МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник преимущественно снижаются в ожидании сезона отчётности в США, в рамках которого крупные американские корпорации дадут своё видение ситуации в глобальной экономике, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Индекс Мосбиржи обновил рекорд на дорожающей нефти

По состоянию на 10.43 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,08%, до 7101,34 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,25%, до 6541,23 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 15128,35 пункта.

Инвесторы в Европе в начале недели не слишком оптимистичны, в то время как рынки готовятся к сезону финансовой отчетности. Первыми стартуют отчеты американских компаний, при этом будет важным и их видение глобального состояния экономики.

"На этой неделе начинается сезон отчетности в США за третий квартал, и прогнозы, вероятно, будут столь же важны, как и сами цифры", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

При этом в Европе отдельной темой остаются газовые цены. Так, фьючерсные цены на газ на открытии снижаются более чем на 5% и находятся ниже 1000 долларов за тысячу кубометров — впервые в этом месяце. При этом с начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению.