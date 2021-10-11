МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Московская биржа с 12 октября продлит на один час торговые сессии на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), торги будут проходить с 10.00 мск до 18.00 мск, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа уточнила режим работы в следующем году

"С 12 октября 2021 года торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи будут проводиться на час дольше – с 10.00 до 18.00. В настоящее время торги на рынке СПФИ проходят с 10.00 до 17.00", — указывается там же.

Время проведения торговой сессии на рынке СПФИ продлевается по просьбам участников рынка, активность которых в этом году заметно выросла. По итогам 9 месяцев 2021 года объем торгов составил более 2 триллионов рублей по сравнению с 620 миллиардами рублей за весь 2020 год, также отмечается в сообщении.

Московская биржа рассматривает возможность дальнейшего продления времени торгов на рынке СПФИ в 2022 году, сообщается там же.

На рынке СПФИ Московской биржи обращаются процентные свопы, валютные свопы, валютно-процентные свопы, валютные форварды и опционы со сроком исполнения от трех дней до десяти лет в зависимости от типа инструмента. Все сделки на рынке СПФИ заключаются с центральным контрагентом, в качестве которого выступает Национальный Клиринговый Центр. Это избавляет участников рынка от необходимости при заключении сделок оценивать риски каждого контрагента и подписывать с ними генеральные соглашения, позволяет снизить затраты на капитал и пользоваться преимуществами единого клиринга и обеспечения с другими рынками Московской биржи.