МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник немного растут в ожидании начала сезона корпоративной отчетности, а также публикации данных по инфляции и протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Денежные купюры США.

Доллар укрепляется на оптимизме вокруг экономики США

По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,16%, до 34800,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 14594 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 4396,88 пункта.

На текущей неделе начнется сезон отчетностей. Уже в среду, 13 октября, свой отчет представит JPMorgan Chase & Co., в четверг — Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, а в пятницу — Goldman Sachs. Портфельный менеджер Pacific Investment Management Жеральдин Сундстром (Geraldine Sundstrom) отмечает, что отчеты американских компаний будут особо тщательно изучаться на предмет информации о ценах и дефиците материалов и рабочей силы.

"Ряд крупных транснациональных компаний уже публикуют предупреждения о сокращении производства, а также понизили свои прогнозы на третий квартал из-за проблем в цепочках поставок и дефицита рабочей силы", — цитирует Сундстром агентство Блумберг.

Внимание трейдеров будет также привлечено к данным о потребительских ценах в стране, которые будут опубликованы в среду. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в США в сентябре сохранилась на уровне августа в 5,3%.

Инвестбанки снизили прогнозы по росту ВВП США

В тот же день будет обнародован протокол сентябрьского заседания Федрезерва США. Инвесторы надеются получить подсказки относительно судьбы программы выкупа активов и курса монетарной политики регулятора в целом.