МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник немного растут в ожидании начала сезона корпоративной отчетности, а также публикации данных по инфляции и протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется на оптимизме вокруг экономики США

По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,16%, до 34800,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 14594 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 4396,88 пункта.

На текущей неделе начнется сезон отчетностей. Уже в среду, 13 октября, свой отчет представит JPMorgan Chase & Co., в четверг — Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, а в пятницу — Goldman Sachs. Портфельный менеджер Pacific Investment Management Жеральдин Сундстром (Geraldine Sundstrom) отмечает, что отчеты американских компаний будут особо тщательно изучаться на предмет информации о ценах и дефиците материалов и рабочей силы.

"Ряд крупных транснациональных компаний уже публикуют предупреждения о сокращении производства, а также понизили свои прогнозы на третий квартал из-за проблем в цепочках поставок и дефицита рабочей силы", — цитирует Сундстром агентство Блумберг.

Внимание трейдеров будет также привлечено к данным о потребительских ценах в стране, которые будут опубликованы в среду. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в США в сентябре сохранилась на уровне августа в 5,3%. Инвестбанки снизили прогнозы по росту ВВП США

В тот же день будет обнародован протокол сентябрьского заседания Федрезерва США. Инвесторы надеются получить подсказки относительно судьбы программы выкупа активов и курса монетарной политики регулятора в целом.