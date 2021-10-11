МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Рубль повышается против доллара и евро днем в понедельник на фоне дорогой нефти, следует из данных торгов Московской биржи. Эксперты отмечают переход европейцев на рынок угля из-за роста цен на газ

Неустойчивый спрос на риск не помешал рублю протестировать максимум года, соответствующий 71,55 рубля за доллар.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.36 мск снижался на 21 копейку, до 71,66 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 82,92 рубля, следует из данных Мосбиржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в начале недели торгуется преимущественно в плюсе, отыгрывая позитивные сигналы с рынка нефти. Так, стоимость марки Brent, продолжает расти и двигается к ключевой отметке 85 долларов за баррель — растет днем на 1,8%, до 83,8 доллара.

Котировки нефти растут второй месяц подряд, показывая еженедельный рост за счет увеличения спроса на нефть на фоне подорожавшего природного газа. В итоге доллар максимально опускался в течение сессии понедельника до минимума с июня — 71,555 рубля. Это практически равно минимуму года (71,55 рубля), ниже которого доллар не торговался с июля 2020 года.

В то же время, остальные рыночные сигналы не дают надежд на активный аппетит инвесторов к рисковым активам что, видимо, и удерживает доллар от обновления индикатора года. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 94,2 пункта. Большинство "развивающихся валют" при этом теряют позиции против валюты США.

Эксперты отмечают, что экономический рост США значительно замедлился за последние несколько месяцев, однако они не ожидают, что восстановление остановится.

Тем не менее, доллар и евро теряют к рублю 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти уже превысила уровень 6 тысяч за баррель сорта Brent. Эксперт дал прогноз, чего ожидать от рубля, доллара и евро на этой неделе

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжает демонстрировать относительную силу, в основном, отыгрывая позитив сырьевого рынка и слабо реагируя на периодические просадки глобальных площадок и развивающихся валют, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Если нефть продолжит рост, доллар уже в ближайшие сессии может пробить (вниз — ред.) сильную поддержку, находящуюся на 15-месячном минимуме 71,55 рубля" — оценивает ситуацию он.

Рубль продолжают опираться на растущие цены на нефть и высокий уровень ключевой ставки, что делает его привлекательным в операциях carry trade, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Динамика рубля на этой неделе будет во многом определяться ожиданиями по действиям ФРС США в отношении денежно-кредитной политики. Если новостной фон на этой неделе будет свидетельствовать о скором начале сворачивания программы QE, то спрос на рисковые активы ослабеет, и курс доллара может вновь превысить уровень в 72 рубля. Впрочем, в ближайшее время он все же должен остаться ниже этой отметки. В целом ожидаем, что на этой неделе курс будет находиться в диапазоне 71,25-72,75 рубля за доллар", — оценил он.