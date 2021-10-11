МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером не показывает единой динамики к евро и иене в ожидании протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и данных по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз, чего ожидать от рубля, доллара и евро на этой неделе

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1572 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1567 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,28 иены за доллар со 112,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,15%, до 94,21 пункта.

В среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС США. Инвесторы надеются увидеть в нем подсказки о дальнейшем курсе монетарной политики регулятора, а также о сроках начала сокращения выкупа активов.

Кроме того, в тот же день ожидается статистика по потребительским ценам в США. Прогнозируется, что годовая инфляция в США в сентябре сохранилась на уровне августа в 5,3%.

Аналитики Bank of America, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что курс доллара в целом будет укрепляться в четвертом квартале по мере сворачивания стимулирующих мер ФРС США. Эксперты прогнозируют, что курс евро к доллару в четвертом квартале составит примерно 1,15 доллара за евро.