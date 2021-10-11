МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Золото в понедельник вечером торгуется в слабом плюсе в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз, чего ожидать от рубля, доллара и евро на этой неделе

По состоянию на 18.19 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,08%, или на 1,45 доллара, до 1758,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,16%, до 22,742 доллара за унцию.

Внимание трейдеров обращено к протоколу сентябрьского заседания ФРС США, который будет опубликован в среду. Инвесторы рассчитывают получить подсказки по срокам сворачивания стимулирующих мер регулятора.

По словам аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch), которого цитирует агентство Market Watch, стоимость золота, вероятнее всего, не поднимется выше 1800 долларов за унцию на опасениях "неизбежного" ужесточения политики ФРС США до конца года.

Кроме того, в один день с протоколом ожидается статистика по потребительским ценам в США. Прогнозируется, что годовая инфляция в США в сентябре сохранилась на уровне августа в 5,3%.