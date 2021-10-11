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https://1prime.ru/Financial_market/20211011/834939987.html
Российский рынок акций вырос, обновив в ходе сессии исторический максимум
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Российский рынок акций вырос в понедельник, обновив в ходе торговой сессии исторический максимум по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 11.10.2021
индексы, рынки, новости, биржи, мосбиржа, ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в понедельник, обновив в ходе торговой сессии исторический максимум по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,99% — до 4279,87 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,15%, до 1882,43 пункта.
В ходе торгов понедельника индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 4284,53 пункта, а РТС – максимум с августа 2011 года в 1883,71 пункта.