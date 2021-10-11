МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в понедельник, обновив в ходе торговой сессии исторический максимум по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. Эксперт дал прогноз, чего ожидать от рубля, доллара и евро на этой неделе

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,99% — до 4279,87 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,15%, до 1882,43 пункта.

В ходе торгов понедельника индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 4284,53 пункта, а РТС – максимум с августа 2011 года в 1883,71 пункта.