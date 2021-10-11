МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером замедлили темпы дневные роста, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз, чего ожидать от рубля, доллара и евро на этой неделе

По состоянию на 19.07 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,03% — до 84,03 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,53%, до 81,33 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 2,5-3%.

Нефтяные котировки немного замедлили рост после того как стоимость марки Brent поднялась выше 84 долларов за баррель впервые с октября 2018 года.

С начала месяца стоимость нефти выросла уже на 7-8%. Такому активному росту способствует увеличение спроса на сырье за счет роста цен на природный газ. В Европе газовые фьючерсы с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

Кроме того, как отметила аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), чьи слова цитирует агентство Блумберг, на рынке несомненно существуют опасения того, что предложение иссякнет. По словам Чинкотты, если ОПЕК добавит больше нефти на рынок, это не замедлит рост цен в значительной степени.