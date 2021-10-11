МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись преимущественно ростом за счет активного роста нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз, чего ожидать от рубля, доллара и евро на этой неделе

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,72% — до 7146,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 6570,54 пункта, немецкий DAX снизился на 0,05%, до 15199,14 пункта.

Стоимость нефти в понедельник растет на 2-2,5%, а цена марки Brent в ходе торгов превышала отметку в 84 доллара за баррель. На этом фоне европейский энергетический сектор вырос на 1,3%. Акции BP в свою очередь подорожали на 1,9%, Shell – на 1,4%, TotalEnergies – на 2%.

Кроме того, аналитики отмечают, что небольшой рост американских фондовых индексов в начале недели также поддержал биржи Европы.

"Более удачный старт в США помог подняться европейским рынкам с их минимумов, хотя беспокойство остается, поскольку мы ожидаем начала сезона отчетности", — прокомментировал ситуацию газете Wall Street Journal аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp).