МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стоимость турецкой лиры по отношению к доллару в понедельник вечером снижается и уже достигла очередного исторического минимума, превысив показатель 9 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз, чего ожидать от рубля, доллара и евро на этой неделе

По состоянию на 20.00 мск курс доллара к лире вырос до 9,0174 лиры за доллар. Ранее максимальное значение, которое было достигнуто в пятницу, составляло 8,99 лиры за доллар. Показатель за минувшие две недели несколько раз обновлял предыдущий исторический минимум в 8,8061 лиры за доллар, который держался с июня.

Лира дешевеет после того, как центробанк Турции 23 сентября снизил учётную ставку до 18% с 19%. При этом аналитики ждали её сохранения на прежнем уровне.

Учётная ставка в Турции оставалась на уровне 19% с 18 марта, когда она была повышена с 17%. Президент Турции Тайип Эрдоган после этого решения отправил главу центробанка Наджи Агбала в отставку, что вызвало резкое падение курса турецкой лиры к доллару. Новым главой регулятора был назначен Шахап Кавджиоглу.

Снижение стоимости лиры происходит на фоне того как власти Турции в понедельник сообщили об обстреле приграничного города со стороны Сирии. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" Турции из-за последних "вылазок террористов" в Сирии и необходимости принять необходимые для ликвидации угрозы шаги.