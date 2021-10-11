МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением расписок "Норникеля", в понедельник выросли на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Эксперт дал прогноз, чего ожидать от рубля, доллара и евро на этой неделе

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,03%, до 8,95 доллара, "Новатэка" — на 0,45%, до 266,7 доллара, "Лукойла" — на 0,3%, до 101,2 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,98%, до 10,28 доллара, "Газпром нефти" — на 0,14%, до 36,05 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 0,03%, до 31,55 доллара, НЛМК — выросли на 0,45%, до 30,96 доллара, "Северстали" — на 1,27%, до 22,34 доллара.

Стоимость расписок ВТБ подскочила на 3,92% и составила 1,54 доллара, Сбербанка — на 3,95%, до 21,56 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,75%, до 100,15 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,19%, до 7,93 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 3,05%, до 3,21 доллара, "Магнита" — на 0,51%, до 17,73 доллара.