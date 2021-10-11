МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос и обновил в течение торговой сессии максимумы, следует из данных торгов. Эксперт дал прогноз, чего ожидать от рубля, доллара и евро на этой неделе

Рост рынка нефти и западных фондовых индексов поддержал позитивную динамику и российских биржевых индикаторов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,99% — до 4279,87 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,15%, до 1882,43 пункта.

В ходе торгов понедельника индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 4284,53 пункта, а РТС – максимум с августа 2011 года в 1883,71 пункта.

РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российский фондовый рынок в понедельник преимущественно повышался, обновляя максимумы по основным индексам.

При этом внешняя конъюнктура поддерживала позитивный фон. Так, стоимость нефти марки Brent, продолжает расти и двигается к ключевой отметке 85 долларов за баррель — растет вечером на 2%, до 84 доллара, обновляя максимумы за три года.

Котировки нефти прибавляют в цене второй месяц подряд, показывая еженедельный рост за счет увеличения спроса на нефть на фоне подорожавшего природного газа.

Западные фондовые индексы растут вечером в пределах 0,7%. Участники рынка играют на повышение в ожидание публикации крупными компаниями квартальной финотчетности. Уже в среду, 13 октября, свой отчет представит J.P. Morgan Chase & Co., в четверг — Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, а в пятницу — Goldman Sachs. Фьючерсы на газ в Европе дешевеют четвертый день подряд

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Распадской" (+14,3%), зафиксировавшей рост чистой прибыли по РСБУ в январе-сентябре в 55,2 раза в годовом исчислении — до 43,013 миллиарда рублей.

Выросли акции "Селигдара" (+13,1%) – на новостях о том, что компания вместе с "Ростехом" выиграла аукцион на месторождение золота Кючус в Якутии – крупнейшее из нераспределенного фонда.

Также подорожали бумаги "Мечела" (+10,3% "префы", +9,2% "обычка"), Сбербанка (+3,8%), "Акрона" (+3,6%), "Русала" (+3,3%).

Упали в цене бумаги МТС (-3%), "Русагро" (-1,5%), Polymetal (-1,4%), "Татнефти" (-1,1% "префы", —0,9% "обычка").

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах в понедельник преобладали оптимистичные настроения, которые лишь отчасти были подпорчены инфляционными опасениями, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Для российских активов инфляция в сырьевом секторе и вовсе позитивный драйвер, в связи с чем покупки могут продолжиться до появления веских поводов для фиксации прибыли. Ралли на рынках в условиях перекупленности продолжается, а ближайшими целями движения можно назвать отметки 4300 и 1900 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4230-4330 пунктов", — добавляет она.

Дальнейшая динамика российских индексов будет определяться, в первую очередь, ценами на сырье, считает Александра Овчинникова из "Сбер управление активами".

"Ожидаемый диапазон на завтра по рублевому бенчмарку составляет 4240-4300 пунктов, по долларовому РТС — 1840-1900 пунктов", — оценивает перспективы она.