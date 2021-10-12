МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США умеренно растут во вторник, в то время как инвесторы с оптимизмом ожидают публикации данных об инфляции в стране, на которую, по их мнению, умеренно повлияет рост цен на энергоносители, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Цены на нефть стабильны

По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,03%, до 34386 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,25%, до 14737,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4354,75 пункта.

Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция по итогам сентября осталась на уровне 5,3%, а только за сентябрь потребительские цены выросли на 0,3%. Данные об этом появятся завтра.

"Мы ожидаем умеренного влияния увеличения стоимости энергоносителей на рост (экономики — ред.) и инфляцию", — отметил старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле (Mark Haefele), мнение которого приводит агентство Блумберг.

Он отметил также, что рынок акций обладает потенциалом для роста несмотря на опасения вокруг инфляции.

Кроме того, в среду же стартует сезон отчетности, который по традиции открывают крупнейшие американские банки. Свой отчет представит JP Morgan Chase & Co., а затем, в четверг — Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, а в пятницу — Goldman Sachs.