МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером перешел к небольшому росту к евро, инвесторы находятся в ожидании статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. Нефть торгуется без единой динамики на разнонаправленных факторах

По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару снижался до 1,1549 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1551 доллара, днем евро дорожал к доллару. Курс доллара к иене рос до 113,63 иены за доллар со 113,30 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 94,44 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам сентября осталась на уровне 5,3%, а в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%.

Кроме того, в среду трейдеры будут оценивать протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники торгов рассчитывают получить более точные сроки начала сокращения объема выкупа активов регулятором.

Согласно прогнозам аналитиков Commerzbank, которых цитирует газета Wall Street Journal, курс евро может замедлить свое снижение к доллару, поскольку уровень инфляции может снизиться к 2022 году больше, чем рынки ожидают. Это приведет к ослаблению ожиданий повышения ставки ФРС США. Эксперты ожидают, что к декабрю 2022 года курс евро к доллару составит 1,2 доллара.