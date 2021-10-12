МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился на смешанном внешнем фоне и на коррекции в акциях "Газпрома" и Сбербанка, следует из данных торгов Московской биржи. Нефть торгуется без единой динамики на разнонаправленных факторах

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,38%, до 4263,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1869,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск снижался на 9 копеек, до 72,78 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 82,86 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent символически снижается на 0,08% — до 83,58 доллара за баррель.

Основные европейские площадки снизились до порядка 0,43%, ведущие американские биржевые индексы слабо растут до 0,15%.