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https://1prime.ru/Financial_market/20211012/834947920.html
Российский рынок акций умеренно снизился на смешанном внешнем фоне
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Российский рынок акций умеренно снизился на смешанном внешнем фоне и на коррекции в акциях "Газпрома" и Сбербанка, следует из данных торгов Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 12.10.2021
индексы, рынки, новости, мосбиржа, ртс, биржи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился на смешанном внешнем фоне и на коррекции в акциях "Газпрома" и Сбербанка, следует из данных торгов Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,38%, до 4263,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1869,94 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск снижался на 9 копеек, до 72,78 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 82,86 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent символически снижается на 0,08% — до 83,58 доллара за баррель.
Основные европейские площадки снизились до порядка 0,43%, ведущие американские биржевые индексы слабо растут до 0,15%.